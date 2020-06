Ruim 1.300 coronatesten in zes dagen bij GGD-teststraat in Haarlem: 16 positief

HAARLEM - Nu iedereen zich sinds 1 juni kan laten testen op het coronavirus, zijn er in de teststraat van GGD Kennemerland in zes dagen tijd 1.364 tests afgenomen. Tot en met vrijdag is bij 16 mensen corona aangetroffen.

Bijna iedereen die zich sinds 1 juni aanmeldde (1.462 inwoners van de Veiligheidsregio Kennemerland), kon worden getest. Tot 1 juni testte de GGD alleen mensen die in risicoberoepen werken, zoals in de zorg en het onderwijs. Vanaf 1 juni is er een landelijk telefoonnummer (0800-1202) en kan iedereen die vermoedt dat hij of zij corona heeft, zich aanmelden voor een test. Volgens de GGD kan iedereen die zich aanmeldt, binnen 24 uur worden getest. Daarbij kan het wel eens druk worden bij de teststraat voor het Kennemer Sportcenter in Haarlem. Deze teststraat is bedoeld voor inwoners van negen gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Op woensdag meldden 414 inwoners zich aan en zijn er 392 daadwerkelijk getest. Die dag testte de GGD acht mensen positief. De GGD probeert de uitslagen binnen 48 uur klaar te hebben.

