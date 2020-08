Burgemeester Gooise Meren roept op coronaregels te blijven naleven: "Zo moeilijk is het niet"

GOOISE MEREN - Houd afstand en mijd drukke plekken: die oproep doet burgemeester Han ter Heegde aan inwoners van Gooise Meren. De burgemeester wil voorkomen dat er in Gooise Meren weer een golf aan nieuwe coronabesmettingen komt. "Samen kunnen we dat voorkomen", aldus Ter Heegde in een videoboodschap.

Burgemeester Ter Heegde wil vooral dat inwoners de regels op anderhalve meter afstand te houden naleven. "Zo moeilijk is dat niet", zegt de burgemeester streng. "Je moet gewoon even nadenken. Anderhalve meter afstand houden is belangrijk."

De 'dringende oproep' van de burgemeester richt zich vooral ook op jongeren. Volgens de burgemeester hebben de jongeren de afgelopen maand gezien dat ze gedisciplineerd zijn. "Ik doe een dringend beroep aan jongeren om dat de komende tijd vol te houden. Gewoon doorgaan. We doen het voor de kwetsbaren onder ons, maar natuurlijk ook voor de mensen in de zorg die dag en nacht voor ons werken."

Meer coronabesmettingen

Landelijk is te zien dat de aandacht van mensen verslapt als het gaat om het naleven van de regels. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het aantal coronabesmettingen toeneemt. Ook in 't Gooi is dat te merken: de afgelopen week kwamen er 34 nieuwe besmettingen bij. Kanttekening is wel dat ook veel meer mensen zich laten testen.