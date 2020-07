Verdachte 'kettingrukker' ook komende twee weken nog achter de tralies

NOORD-HOLLAND - De 25-jarige man uit Uithoorn die ervan wordt verdacht een serie straatroven op z'n kerfstok te hebben, blijft twee weken langer in voorarrest. De man zou in tenminste twaalf gemeenten vrouwen van hun juwelen hebben beroofd.

Behalve in Noord-Holland (regio Haarlemmermeer) maakte de dader ook een flink aantal slachtoffers in Zuid-Holland en Utrecht. Vaak koos hij vrouwen op leeftijd als doelwit en rukte dan een halsketting of ander sieraad van de hals, waarna hij op een scooter een hazenpad koos.

Volgens de politie gaat het om een 'lange onuitputtelijke lijst' van kettingroven. De verdachte zou onder meer in Leusden, Bunschoten, Driebergen, Leiderdorp, Lisse, Hillegom, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, De Bilt en Aalsmeer hebben toeslagen. De politie gaat er vanuit dat de verdachte alleen handelde.

Andere zaken in 't Gooi

Onderzocht wordt nog of de man verantwoordelijk kan worden gehouden voor enkele straatroven in 't Gooi. "We bekijken eerst nog camerabeelden om dat vast te stellen", zei de politie na zijn aanhouding.

Inmiddels is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, zo laat het OM aan NH Nieuws weten. Die vindt de verdenkingen tegen de Uithoornaar sterk genoeg om hem ook de komende twee weken achter slot en grendel te houden.