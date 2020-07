Slachtoffers kettingrukker(s) nog altijd angstig, politie doet met meerdere eenheden onderzoek

NOORD-HOLLAND - Vrouwen met gouden kettingen zijn afgelopen maanden steeds vaker het slachtoffer van zogeheten kettingrukkers. In Haarlem, Zwanenburg, maar ook in 't Gooi worden de gouden sieraden van de hals van nietsvermoedende vrouwen getrokken. De politie doet met meerdere eenheden onderzoek naar een mogelijk verband, terwijl een beroving van soms bijna een maand geleden een enorme impact op de slachtoffers heeft.

Adobe Stock

"Sinds de beroving ben ik schrikkerig, ik vermijd iedere man in het park die zonder hond loopt. Je gaat dan toch denken: 'wat doet zo'n man zonder hond in het park?'", vertelt Linda Boekelaar (58). Zij was half juni het slachtoffer van een kettingrukker terwijl zij nietsvermoedend met haar kleinkinderen bloemen plukte in het Haarlemse Schalkwijk.

Quote "Ik loop met een grote boog om mannen in het park in en draag geen goud meer" Linda, slachtoffer van kettingrukker

Linda vertelt dat het na de beroving eigenlijk wel goed ging met haar: ook tegen Slachtofferhulp zei ze dat ze geen verdere hulp nodig had. "Maar achteraf heeft het wel echt impact, naast het feit dat ik met een grote boog om mannen in het park loop, draag ik ook geen goud meer", vertelt ze. Onderzoek door politie Nu steeds meer vrouwen slachtoffer zijn geworden van de zogeheten kettingrukker(s), heeft de politie een onderzoek op touw gezet. "We doen met meerdere eenheden onderzoek naar de berovingen en gaan daarbij uit van één of meerdere daders." Een woordvoerder van de politie laat weten mogelijk over camerabeelden te beschikken waarbij de dader(s) is/zijn vastgelegd. Naast Linda zijn meerdere vrouwen het slachtoffer geworden van een kettingrukker. Vorige week donderdag was het raak op de Sparrenlaan in Zwanenburg. Een 84-jarige vrouw werd daar rond 11.30 uur beroofd van haar ketting. De gouden ketting werd afgerukt toen de dader langskwam op een bromfiets. Van de man is het volgende signalement bekend: slank postuur, lichte huidskleur en kort blond haar. Hij was gekleed in een lichtkleurig vest.

Vorige week werd een 69-jarige Haarlemse hardhandig van haar ketting beroofd. De verdachte was zo tussen de 20 en 25 jaar oud en droeg een volledig lichtgrijs trainingspak. Hij was tussen de 1.80 en 1.85 meter lang. Eind juni was in Nieuw-Vennep een 88-jarige vrouw het slachtoffer. Rond drie uur werd de vrouw van haar gouden halsketting beroofd. Ze liep met haar rollator over de over straat totdat een jongen zijn fiets voor de rollator zette en haar ketting van haar hals rukte. Ook in 't Gooi waren verschillende vrouwen het slachtoffer van een kettingrukker. In de laatste week van juni was het daar al zeker twaalf keer raak. 'Slachtoffers meestal op leeftijd' Een woordvoerder geeft aan dat ondanks de beelden, het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat de slachtoffers meestal op leeftijd zijn. "Het is niet altijd even makkelijk om hun gedetailleerde herinnering op te halen." Of deze zaken met elkaar te maken hebben, is volgens de politie dus nog niet bekend. "Soms is de werkwijze hetzelfde en soms totaal anders." Of er een verband tussen de zaken is, wordt nog onderzocht.