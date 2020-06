Man berooft twaalf oudere vrouwen van ketting in 't Gooi en Utrecht

HILVERSUM - Een kettingrukker heeft zaterdagmorgen in De Bilt voor de twaalfde keer in vijf dagen toegeslagen. Dit keer was een oudere vrouw aan de Looydijk in De Bilt het slachtoffer. Het gaat volgens de politie om een blonde man op een scooter, die de afgelopen dagen meerdere vrouwen heeft beroofd van hun ketting in 't Gooi en Utrecht.