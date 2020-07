Toch 'kamperen' op Pampus: slapen op twee grote historische schepen

MUIDEN - Er kan deze zomer toch overnacht worden op Forteiland Pampus. Hoewel de 'coronaproof' camping afgelopen week door de gemeente gesloten werd omdat er geen vergunning was, is er een oplossing gevonden: twee aangemeerde grote schepen van de bruine vloot voor Pampus laten gasten toch slapen op het forteiland.

De camping op Pampus opende een paar weken geleden, nog voordat de gemeente Gooise Meren groen licht had gegeven. En dat kwam het forteiland duur te staan: de gemeente bleek geen vergunning te verlenen, onder meer omdat hulpdiensten het eiland niet snel genoeg zouden kunnen bereiken in geval van nood.

Het verbieden van de camping was opvallend: een jaar geleden was kamperen op het forteiland geen enkel probleem.

Forteiland Pampus blijkt zich niet makkelijk uit de weg te laten slaan. Twee schippers van historische schepen de Liberté uit Weesp en de Nieuwe Zorg uit Muiden zijn bereid gevonden om gasten op hun schip te laten overnachten. "Net zo magisch", schrijft Pampus op haar website. Daar komt nog eens bij dat overnachten op Pampus een stuk comfortabeler is geworden. "Je slaapt niet in een tent, maar in een luxere scheepshut."

Een nachtje slapen voor Pampus kan de hele zomer.