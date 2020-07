'Camping op forteiland Pampus per direct gesloten op last van gemeente'

PAMPUS - Een poging van forteiland Pampus om de coronacrisis te overleven, is hard afgeschoten door de gemeente Gooise Meren. De camping die er was ingericht om coronaproof vakantie te kunnen vieren in eigen land, moet per direct sluiten.

Dat schrijft het Parool. Volgens de gemeente zouden hulpdiensten de camping in geval van nood niet snel genoeg kunnen bereiken, waardoor de benodigde camping-vergunning niet is verleend.

De camping opende drie weken geleden. "We wisten dat we nog officieel groen licht van de gemeente moesten krijgen, maar we dachten dat dit wel goed zou komen", zegt Bart Kuilman, een van de directeuren, tegen het Parool.

De organisatie zegt verbaasd te zijn dat de camping een probleem is, terwijl jaarlijks tienduizenden mensen het eiland bezoeken. "We zijn verbaasd dat dit overdag geen probleem is, maar 's nachts blijkbaar wel."

Alternatieve locatie

Om toch geld te kunnen verdienen zet de organisatie nu in op overnachtingen op de aangelegde zeilvloot in plaats van op het eiland zelf. De eigenaren van de schepen zouden daarvoor wel een vergunning hebben.