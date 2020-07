Wakker worden op een 'onbewoond' eiland: Pampus is deze zomer een camping

MUIDEN - Nu een weekje naar de Spaanse zon er door het coronavirus niet voor iedereen in zit, is het voor veel mensen zoeken naar een leuke vakantie in eigen land. Daar springt Pampus op in: het forteiland voor de kust van Muiden is deze zomer een 'coronaproof' camping.

Net als op veel andere plekken gaat ook Pampus gebukt onder de coronacrisis. Normaal gesproken staat de agenda van het forteiland elke zomer vol met evenementen, maar dat zit er dit jaar niet in. "Evenementen zijn er niet, dus zijn we creatief aan de slag gegaan om Pampus voort te kunnen laten bestaan en het eiland open te houden voor onze bezoekers", vertelt Pampus-eventmanager Bart van der Hucht. "Dat doen we dus met een camping. Je kunt hier coronaproof een nachtje komen slapen."

Alleen je slaapzak hoeft mee

Het zorgt ervoor dat Bart deze zomer geen evenementen op poten zet, maar als campingbaas over het eiland loopt. Er staan tien tenten op het eiland, waardoor je alleen maar je slaapzak hoeft mee te nemen om een nachtje op deze unieke camping te slapen.

Verder is aan alles gedacht: er is genoeg te doen. Het IJmeer is het 'zwembad', gasten kunnen de hele dag jeu de boules spelen of badmintonnen en het forteiland zelf ontdekken. 's Avonds wordt er een flink diner geserveerd en het uitzicht is natuurlijk anders dan op welke camping dan ook. "Je wordt wakker met het geluid van het kabbelende water en de tjilpende vogels. Dat is toch heerlijk."

'Campingbaas' Bart geeft een rondleiding over de camping: