Zo is het om te kamperen op onbewoond Forteiland Pampus

GOOISE MEREN - Dit jaar kun je voor het eerst kamperen op Pampus. Met het geld dat dit oplevert, wil Stichting Forteiland Pampus het eiland verder verduurzamen. NH Nieuws nam de proef op de som en ging er een nachtje slapen. "Nee hoor, het spookt helemaal niet in het fort."

Het is een uitdaging om bij windkracht zes je tentje op te zetten, maar de nieuwe eilandgasten gaan dapper aan de slag. "We zijn hier voor het eerst, super spannend", zegt Marlies met een grote, wapperende tent in haar handen. Ze zijn met twee gezinnen en iedereen helpt een handje mee. "Als je een tent ziet vliegen, zijn wij het", lacht ze.

Dit jaar kan je voor het eerst kamperen op Pampus. Er zijn groepsnachten, waarbij er ruimte is voor zo'n zestig tentjes op het eiland, en je kunt een exlusievere nacht boeken - een stuk duurder - waarbij er al een tent voor je klaarstaat. "We willen graag het eiland duurzaam maken", vertelt Bart Kuilman van Pampus Events. Hij is onze gids op deze trip. "Dat kost een hoop geld en daarom zijn we deze camping begonnen."

Off-grid

Pampus is eigenlijk vanaf het begin al 'off-grid', er loopt geen elektriciteitskabel van het vaste land naar het eiland. "Maar we importeren wel fossiele brandstoffen, onder andere diesel voor onze aggregaat, en daar willen we helemaal vanaf", zegt Bart. "Er komt bijvoorbeeld een nieuw, duurzaam gebouw voor het restaurant met zonnepanelen erop."

Zelf koken hoeft niet deze avond, want een vegetarische bbq-maaltijd is inbegrepen. "Gepofte zoete aardappels, maiskolven en gebakken groenten staan op het menu", vertelt één van de koks van achter een knetterende barbecue. De verslaggever krijgt er honger van. "Gelukkig maar, want er is genoeg", zegt de kok.

Kanon

Fort Pampus is gebouwd ter verdediging van Amsterdam, maar uiteindelijk nooit gebruikt. Ook de kleinste bezoekers zijn daar goed van op de hoogte. "Er staat hier een kanon, maar eigenlijk is het voor niets gebouwd", vertelt Jip (6). "Want de vijand zou komen, maar die kwam niet."

Bezoekers hoeven zich niet te vervelen. Lezen, spelletjes spelen, badmintonnen in de fort-gracht waar je de harde wind niet voelt: er is genoeg te doen. Like en Ian zitten op hun klapstoeltjes te kijken naar de zonsondergang. "Dit is prachtig, hier zijn we voor uit Zeeland gekomen", zegt Like. "It's wonderful", vult Ian aan. "Peaceful and quiet, really lovely."

Donker

Voor het slapen gaan krijgen we nog een rondleiding door het donkere fort. De gangen zijn smal en je ziet geen hand voor ogen. Af en toe fladdert er een zwaluw - of is het een vleermuis - langs. "Het geeft niet dat ik jullie niet zie", zegt Jip tegen zijn moeder. "Want ik zie jullie morgen wel weer."

We zijn gewaarschuwd voor het kamperen. "Pampus is een soort bol", vertelt Bart. "Er is bijna geen recht plekje te vinden op het eiland. Dus je rolt een beetje tegen elkaar aan wellicht." En lekker douchen zit er niet in de volgende ochtend. "Ik neem gewoon een duik in het water", zegt één van de vroege vogels op de steiger. Hij springt erin. "Heerlijk fris, ik ben weer wakker."