Noordkop & Texel Poetsen en pimpen in de rollator-wasstraat: 'Voor de Rolls Royce onder de rollators'

ANNA PAULOWNA - Emmertje sop, schuursponsjes gereed en poetsen maar. Het is schrobben en pimpen vandaag bij zorgcentrum Keijzershoff in Anna Paulowna. De rollator-wasstraat is een initiatief van Jongeren Aan Zet in Crisistijd van de gemeente Hollands Kroon. Slinger erbij? Een ballon? Of allebei? "Ze zullen wel denken dat ik jarig ben."

Zeker twintig jongens en meiden uit het dorp staan klaar voor een paar uurtjes maatschappelijk verantwoord vakantiewerk. "Ja, dat is om ouderen te helpen die een beetje eenzaam zijn of gezelligheid willen in deze tijd," vertelt Rico Meijer. Hij heeft net lopen boenen op een rollator die er weer blinkend bijstaat. De jongeren doen mee aan het project Jongeren Aan Zet in Crisistijd. Coördinator voor Hollands Kroon is Annemieke de Ruyter. Zij heeft een heel programma voor de komende weken: "We maken muziek bij ouderen en gaan lekker dingen bakken. We merken dat jongeren het heel leuk vinden om zich in te zetten voor de de ouderen en hun vakantie nuttig te besteden." Rolls Roys-rollator Adrie Hoornweg heeft zijn rollator meegenomen naar de recreatiezaal van de Keijzershoff. Het ding zit onder de spinrag en het stof. "Ik loop er al zes jaar mee. Hij staat meestal in de schuur. Ze mogen hem schoonmaken, zodat ik weer chique over straat kan alsof ik een Rolls Royce heb onder de rollators, haha."

NH Nieuws / Jurgen van den Bos