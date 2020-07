Wendy zoekt nog 50 vrijwilligers om ouderen ‘hun’ Kermiswandeling in Hoorn te geven

HOORN - Het is voor de bewoners van verzorgingshuis Westerhaven in Hoorn 'het leukste rondje van het jaar': de jaarlijkse kermiswandeling. Vanwege corona zou die dit jaar afgelast worden, maar daar neemt Horinees Wendy Zeeman geen genoegen mee. Zij zoekt 100 vrijwilligers die de ouderen in polonaise door de stad willen rijden: "Je ziet de bewoners ontzettend genieten en ze kijken er echt naar uit."

Toen ze hoorde dat de kermiswandeling dit jaar niet door zou gaan, was Wendy verbaasd: "Hoezo gaat die niet door? Wandelen kan toch altijd?!". Nu bleek dat de kermis toch wèl doorgaat, zag zij des te meer reden om het heft in eigen hand te nemen. In goed overleg met Westerhaven ging zij op zoek naar vrijwilligers en plaatste zij een oproep op "Voor een mooie stad" - een website met plek voor Hoornse initiatieven. "De ouderen kijken er elk jaar naar uit. Voor hen is het echt een uitje: ze wandelen eens met iemand anders, hebben andere gesprekken en dan komen de grootste verhalen naar boven. Ze komen weer helemaal los."

Zelf geniet Wendy ook van de wandeling. "Het geeft me een goed gevoel iets voor een ander te doen. Wie weet steek ik mensen er mee aan en krijgen zij ook dat gevoel. Ik hoop dat het mensen stimuleert om vaker vrijwilligerswerk te doen of zelf iets moois op te zetten." De familieleden en kennissen van bewoners konden zich eerst inschrijven en nu is de inschrijving ook open voor andere vrijwilligers.

Nog 50 te gaan

Jaarlijks doen ongeveer 100 bewoners mee met de wandeling en daar zijn dus ook evenveel wandelaars nodig om de rolstoelen te begeleiden. De groep wordt nu over vier wandelingen verdeeld op 18 en 19 augustus. "We zitten bijna op de helft. Dat is prachtig, maar we hebben nog ongeveer 50 wandelaars nodig." Naast vrijwillige begeleiders is Wendy ook op zoek naar verhalenvertellers. "We hopen er een soort stadswandeling van te maken en zoeken mensen die op vier punten in de stad een mooi verhaal kunnen vertellen."

Vanwege corona vindt de kermiswandeling dit jaar een week na de kermis plaats. "We kunnen de ouderen niet in die drukke kermisomgeving brengen, dat geeft te veel risico."

Daarom werkt Wendy hard aan een alternatief programma. "We hopen met de ouderen een kopje koffie en een gebakje te kunnen halen om zo de horeca ook te sponsoren. Ik hoop hier een mooie sponsor voor te kunnen vinden; niet vanuit de horeca natuurlijk, die hebben genoeg ingeleverd."