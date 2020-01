Ruimte Voor Tieners van start: "Sport en spel moeten jongeren weg houden van drank en drugs"

WIERINGERWERF - Robots bouwen, een Color Run of lasergamen; kinderen in Wieringerwerf maken zelf plannen om verveling tegen te gaan in het dorp. Het project Ruimte Voor Tieners dat gisteravond van start is gegaan, geeft ze die kans. De gemeente Hollands Kroon hoopt dat sport en spel de verveling en daarmee het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tegen gaat.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

"Vaak is het op straat hangen of thuis gamen of je doet helemaal niets," vertelt Gebrielle. Ze vindt het maar saai in het dorp en daarom doet zij met nog zo'n twintig tieners mee aan het project Ruimte Voor Tieners. "Zo kun je iets verzinnen waar iedereen aan mee kan doen." Het project biedt kinderen de kans mee te praten over de activiteiten in het dorp, ze zelf te verzinnen en helpen bij de uitvoering. Begeleidt door jongerenwerkers van L!nk hebben ze de afgelopen maanden hard gewerkt aan ideeën om vooral kinderen in het dorp te binden.

Volgens wethouder Mary van Gent van Hollands Kroon is verveling is één van de grootste gevaren die drank- en drugsgebruik in de hand kunnen werken. "Ook in onze gemeente zijn er kinderen van 12 en 13 die al met drinken beginnen. Vaak komt na drank ook de drugs. Dat hopen we met dit project te voorkomen." Jayden (10) wil robots maken met kinderen uit het dorp. Robots maken is zijn hobby en hij hoopt op die manier kinderen bij elkaar te brengen: "Ik heb me aangemeld, omdat er meer aandacht moet zijn voor kinderen die slecht worden opgevoed." Color Run Er zijn nog meer plannen om verveling tegen te gaan: bubble-voetbal, lasergamen of een color run. Dat laatste is een idee van Gabrielle: "Eigenlijk een soort hardloopwedstrijd in een wit shirt en dat mensen kleuren krijgt over je heen gooien. Dat kan Wieringerwerf wel gebruiken, want het is hier wel een beetje saai." "Ik doe zeker mee met de color run," belooft wethouder Van Gent. Ze hoopt dat als het project Ruimte Voor Tieners slaagt in Wieringerwerf, ook de andere grote kernen in Hollands Kroon kunnen volgen.