Rollatorloop in stromende regen: 'Wat lopen we lekker hè'

AMSTERDAM - Uit het hele land kwamen ouderen met een rollator vandaag naar het Olympisch Stadion in AMsterdam. Ze liepen daar mee tijdens de tiende editie van de rollatorloop. De regen hield ook de 96-jarige Matty Korver niet tegen:"Ik zet gewoon mijn kapje op."

Met haar mede-bewoners van seniorenwoningen in Osdorp kwam Matty Korver vandaag naar het stadion. Ze wilde vorig jaar ook al meedoen met de rollatorloop, maar lag toen in het ziekenhuis. Nu grijpt ze haar kans om mee te lopen, samen met in totaal zo'n vierhonderd deelnemers.

Een 104-jarige bijt het spits af met honderd meter tijdens de openingsceremonie. Korver juicht haar toe: "Kijk hoe hard ze loopt!" Zelfs loopt ze vandaag maar liefst duizend meter, er zijn ook deelnemers voor de 2500 of 400 meter. Getraind heeft ze niet: "Ik loop elke dag naar het Sierplein, dat is 800 meter. Dat loop ik dus heen en weer."

Kijk hier de video terug die wij vorig jaar maakte over de Rollatorloop:



De finish haalt ze dan ook met gemak waar ze haar medaille krijgt omgehangen. "Mooi hè! Gewonnen", zegt ze trots. De rollatorloop is in het leven geroepen om mensen in beweging te houden en wordt georganiseerd door het Olympisch Stadion, samen met Buurtzorg en Gemeente Amsterdam.