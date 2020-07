KLM hervat passagiersvluchten naar China

Na vijf maanden hervat KLM passagiersvluchten naar het vasteland van China. Vandaag vertrok de eerste Boeing 777-300 met passagiers naar Shanghai, met een tussenstop in het Zuid-Koreaanse Seoel. Tijdens de vlucht moeten alle reizigers gecheckt worden op hun temperatuur, een door China opgelegde voorwaarde in ruil voor het toelaten van buitenlandse passagiers in het land.