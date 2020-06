KLM gaat temperatuur bij passagiers meten tijdens vluchten naar China

Op andere grote luchthavens, zoals in Dubai, wordt iedereen die de luchthaven binnenwandelt al automatisch gecontroleerd op koorts, met speciale warmtecamera's. Die hangen er op Schiphol nog niet, omdat het RIVM temperatuurmetingen niet effectief genoeg vindt. Ook staat de privacywetgeving zulke metingen nog niet toe in Nederland.

Zolang het coronavirus nog niet onder controle is, zullen mondkapjes bij KLM, en de meeste andere maatschappijen, verplicht blijven. Ook op grote delen van Schiphol waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden, moeten de maskertjes al op, zoals in de rij van de check-in, de beveiligings- en paspoortcontrole en bij het instappen. Aan boord van vliegtuigen wordt de lucht iedere twee tot drie minuten ververst met een zogenaamde HEPA-filter.

In de Tweede Kamer vragen sommige partijen zich af of ieder vliegtuig op Schiphol wel is uitgerust met zo'n filter, dat een eventuele verspreiding van het virus aan boord moet voorkomen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft het NLR gevraagd te inventariseren hoeveel vliegtuigen zo'n filter nog niet hebben, maar verwacht misschien enkele historische toestellen het niet aan boord hebben. HEPA-filters worden al enkele tientallen jaren in commerciële vliegtuigen gemonteerd.

De HEPA-filters werken volgens KLM al zodra er passagiers aan boord stappen. Tijdens de vlucht wordt het luchtverversingssysteem aangedreven door de motoren, aan de gate voorziet de walstroom voor genoeg energie om circulatie op gang te houden.

Stappenplan

De filters, de mondkapjes en het isoleren van een passagier met symptomen zijn volgens KLM onderdeel van een groter stappenplan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Als alle stappen worden ondernomen, wordt de kans dat een passagier met corona instapt of overhoopt verspreidt een stuk kleiner.

Vanaf juli en augustus voert KLM het aantal vluchten vanaf Schiphol weer een stuk op, tot ruim 13.100 vluchten. In dezelfde periode vorig jaar was dat 22.000.