KLM-passagiers maken plaats voor honderden dozen vol mondkapjes

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Boeing 777-300ER biedt normaal gesproken plaats aan ruim 400 passagiers bij KLM. Maar omdat mensen nog nauwelijks vervoerd worden door luchtvaartmaatschappijen wereldwijd, biedt de ruimte aan boord van zo'n Boeing de mogelijkheid om medische apparatuur en andere benodigdheden voor de zorg te verplaatsen. Alleen al in de cabine van het toestel, dat vanochtend vanuit Shangai aankwam, konden 300.000 mondkapjes mee.

Voor de bemanning van het vliegtuig was het wel even wennen. Geen welkomspraatje voor de passagiers, maar in China toezien dat de bijzondere lading op de juiste manier werd geladen en zelfs tijdens de vlucht moet de vracht in de gaten gehouden worden.

Brandwacht

"Tijdens de hele vlucht lopen we eigenlijk een soort brandwacht", vertelt gezagvoerder Frank Hofman. "Stel je voor dat een van die dozen tijdens de vlucht vlam vat, dan moet je die snel kunnen blussen." Zes stewards en stewardessen vlogen mee en wisselden elkaar tijdens de elf uur durende vlucht af, net als vier piloten en vier vrachtmedewerkers. De bemanning was woensdag eerst naar Seoel gevlogen om vijftig passagiers af te zetten en daar zelf te overnachten. In China mag de crew nog niet slapen.

Race tegen de klok

Het laden van de Boeing was daarom nog een race tegen de klok. De terugvlucht begon in Seoel en in Shanghai had het personeel volgens Hofman twee uur om het hele vliegtuig te laden. Zouden de beladers er te lang over doen, dan mag de bemanning wettelijk niet meer vliegen zonder een extra nachtje te slapen. Hofman: "Maar dat ging prima. Er kwam vierentwingtig Chinese beladers aan boord en die, nou ik moet zeggen, ze mogen bij mij weleens komen verhuizen, want dat deden ze wel heel er goed!"

