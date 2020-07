Berg asbest op Muider groenstrook gaat nog deze week weg, verdere sanering lastige klus

MUIDEN - De grote berg met asbestresten op de groenstrook langs nieuwbouwwijk De Krijgsman in Muiden wordt nog deze week weggehaald. Dat heeft de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek afgesproken met projectontwikkelaar KNSF Vastgoed. Hoe het verder gaat met de sanering van de rest van het terrein is nog onduidelijk.

Het asbest op het terrein is afkomstig van de voormalige volkstuinen op het stuk grond. De tuinders gebruikten vele jaren asbestplaten als daken voor tuinhuisjes of beschoeiing in de sloot. De volkstuinders vertrokken twee jaar geleden noodgedwongen om plaats te maken voor de nieuwbouwwijk. Hun tuinhuisjes werden gesloopt, maar vele brokken van asbestplaten bleven liggen. NH Nieuws onthulde een week geleden dat het terrein nog vol ligt met stukken asbest, onder meer door de grote berg met brokstukken.

De berg met asbestresten wordt komende donderdag naar een erkende asbestverwerker gebracht. Toch is het terrein daarna nog allesbehalve schoon: er liggen nog veel andere resten van asbestplaten.

Sanering van bouwterrein wordt lastige klus

Hoe het terrein echt wordt schoongemaakt is nog onduidelijk. Doordat de ontwikkelaar het asbestprobleem niet meteen volledig heeft aangepakt en het groen op het stuk bouwgrond ondertussen al hoog staat - en maaien onwenselijk is omdat gevaarlijke asbestdeeltjes dan juist kunnen vrijkomen - wordt de sanering nog een lastige klus. "Er zal moeten worden gekeken wat de beste oplossing is om de begroeiing kort te krijgen zodat daarna de asbestplaatjes door middel van handpicking verwijderd kunnen worden", meldt de Omgevingsdienst na nieuwe vragen van NH Nieuws.

De Omgevingsdienst erkent verder dat het saneringsproces op het Muider bouwterrein zorgvuldiger had gekund. Zo had het bevuilde terrein eerder beter afgezet moeten worden. De dienst houdt de situatie in de gaten en stelt dat er sancties mogelijk zijn voor ontwikkelaar KNSF Vastgoed, maar dat daar tot op heden geen sprake van is.