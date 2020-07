Omgevingsdienst dwingt ontwikkelaar met asbest bezaaide Muider groenstrook snel schoon te maken

Het asbest op het terrein is afkomstig van de voormalige volkstuinen op het stuk grond. De tuinders gebruikten vele jaren asbestplaten als daken voor tuinhuisjes of beschoeiing in de sloot. De volkstuinders vertrokken twee jaar geleden noodgedwongen om plaats te maken voor de nieuwbouwwijk. Hun tuinhuisjes werden gesloopt, maar vele brokken van asbestplaten bleven liggen.

De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek maant projectontwikkelaar KNSF Vastgoed nu naar aanleiding van het nieuws vandaag nogmaals om de asbestresten op het terrein zo snel mogelijk weg te halen. Tot die tijd moet het terrein volledig worden afgesloten. De dienst geeft toe dat wenselijker was geweest als dat eerder was gebeurd.

Het is niet voor het eerst dat KNSF Vastgoed op de vingers wordt getikt door de OFGV over de sanering van het terrein. Een toezichthouder van de Omgevingsdienst constateerde enkele weken geleden al dat er nog altijd asbestdelen op het terrein zouden zijn, ondanks dat werd geacht dat het schoon was op drie beperkte locaties na. Naast kleine deeltjes restvervuiling in de grond die binnen de toegestane normen vielen, werden op de grond nog grotere stukken gevonden. De Omgevingsdienst heeft de projectontwikkelaar toen al de opdracht gegeven om met de kwestie aan de slag te gaan, maar dat is tot op heden onvoldoende gebeurd.

Eerder bodemonderzoek

De Omgevingsdienst vertelt verder in een reactie dat bodemonderzoek heeft vastgesteld dat er dus al eerder op drie plekken op het terrein dieper in de bodem asbest is aangetroffen boven de zogeheten signaalwaarde.

KNSF Vastgoed heeft nog steeds de opdracht om die delen van het terrein af te graven en op een goede manier te saneren. De OFGV laat weten dat KNSF Vastgoed vorig jaar wel een startmelding heeft gedaan om er mee aan de slag te gaan, maar dat de OFGV nog altijd geen gereedmelding heeft gekregen.