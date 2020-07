Straatmuzikant Regilio weggestuurd uit straat in Enkhuizen: "De hele dag hetzelfde liedje"

ENKHUIZEN - De één vindt het vrolijk, bij de ander wekt het vooral ergernis op. Regelmatig staat de 10-jarige Regilio in de Westerstraat in Enkhuizen op zijn blokfluit te spelen, maar sinds begin deze week zit de straatmuzikant beteuterd thuis. Nadat omwonenden en winkeliers bij gemeente en politie hadden geklaagd, werd hij door twee boa's weggestuurd.

Vader Marciano is verontwaardigd. Zijn zoon Regilio speelt al jaren op zijn blokfluit in de binnenstad van Enkhuizen en verdient er een klein zakcentje mee. "In het begin was het misschien wat vals, maar hij kan nu echt een nummertje spelen en heeft er heel veel plezier in: dit is zijn passie."

Maar die passie is nu helaas over, vertelt Marciano, want spelen wil zijn zoon niet meer. "Gisteren kwam hij huilend thuis. Buurtbewoners hebben geklaagd en daar heeft de gemeente boa's op afgestuurd. Hij moest per direct weg." Straatmuzikanten worden gedoogd in Enkhuizen, dus verbieden kan de gemeente het niet. "Ze willen nu dat hij elk kwartier verplaatst", vertelt de vader. "Waar gaan we heen met de wereld?"