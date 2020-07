Een zakje chips van de wethouder voor de troost: "Maar de hut moet toch echt weg"

"Ik begrijp het helemaal want ik heb vroeger zelf ook hutten gebouwd. Maar we kunnen het niet toestaan omdat de gemeente verantwoordelijk is als er ongelukken gebeuren", legt wethouder Simon Broersma aan de kinderen uit. Vlak voor zijn komst hielden de kinderen een laatste avondmaal: pannenkoeken. De hut staat een kleine twee weken bij de speeltuin, ze gaan het bouwwerk dan ook erg missen. "Stom!"

Waar dan wel?

Want door de coronacrisis gaat ook de huttenbouw dit jaar niet door. Broersma: "Helaas moeten de kinderen de huttenbouw ook missen. Maar we hebben wel een hondertal activiteiten die gratis door Stichting Netwerk worden aangeboden".

Eén week speling

Na overleg is er besloten dat de hut nog één week mag blijven. "Heel veel mensen zouden weggaan en nu niet. Iedereen hier is thuis dus de ouders kunnen een extra oogje in het zeil houden. We gedogen dus dat de hut nog één weekje langer blijft."

Een alternatieve plek in de openbare ruimte is er niet, een hut mag dus alleen in de achtertuin worden gebouwd. "Als anderen dit voorbeeld gaan volgen en er komen overal hutten - misschien groter dan deze - dat kan niet worden gehadnhaafd. We moeten één lijn trekken. Dat geldt ook voor trampolines en kleine glijbanen die door mensen in de openbare ruimte worden neergezet."

Weg hut

Onverwachts stond vrijdag 10 juli al de plantsoendienst van de gemeente op de stoep om de hut te verwijderen. Swier stak daar op dat moment een stokje voor: "Ik was toen gelukkig net de speeltuin aan het aanvegen", vertelde hij eerder tegen NH Nieuws. Nadat hij zjin verontwaardiging op Facebook uitte, kwam wethouder Broersma langs.

"Ze hebbend door weer en wind aan de hut gebouwd, het is heel erg jammer dat hij nu weggaat. Maar een weekje extra is in ieder geval iets", zegt een moeder. Swier is verrast maar toch nog steeds teleurgesteld: "We hadden gehoopt dat hij tot het einde van de vakantie mocht blijven maar ik ben op zich blij met dit nieuws."