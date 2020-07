Hoorn maakt hut met grond gelijk: "Mogen kinderen geen kind meer zijn?"

HOORN - Aan de Waterkers in Hoorn wordt sinds anderhalve week door buurtkinderen met veel plezier getimmerd aan een hut, maar de gemeente Hoorn is het hier niet mee eens. Vrijdag wordt de hut door de gemeente verwijderd en dat zorgt voor veel verontwaardiging in de buurt: "Een kind moet toch een hut kunnen bouwen?!"

De buurtkinderen aan de Waterkers spelen graag bij de hut en de verontwaardiging is dan ook groot nu vader Dave Swier te horen heeft gekregen dat de gemeente de hut aanstaande vrijdag verwijdert. "Ik werd gisteren gebeld door Wethouder Broersma en niet met goed nieuws: Hij vertelde dat hij er alles aan had gedaan, maar dat de hut toch weg moet." Volgens de vader is de gemeente Hoorn bang voor 'Amerikaanse toestanden'.

Wethouder Broersma laat weten dat de gemeente inderdaad bang is voor mogelijke aansprakelijkheid. "Ik heb met één van de bewoners gesproken en uitgelegd dat, hoe onschuldig de hut ook lijkt, we de hut niet kunnen toestaan, en dat dit leidt tot precedentwerking. Als een kindje bijvoorbeeld door het dak valt en iets breekt, is de gemeente verantwoordelijk. Dat willen we voorkomen." Voor Dave Swier is dit onbegrijpelijk: "Ik zie die kinderen zo heerlijk spelen bij die hut, mag een kind niet eens een hut bouwen?!"

Wat voorafging

Anderhalve week geleden zijn de kinderen begonnen met de bouw van de hut en afgelopen vrijdag, 10 juli, kwam de plantsoenendienst van de gemeente langs om de hut te verwijderen. "Ik was gelukkig net de speeltuin aan het aanvegen", vertelt vader Dave Swier, "ik heb er een stokje voor kunnen steken, maar zij wilden de politie inschakelen. Later die middag reed inderdaad de politie door de straat en einde van de middag kwamen er nog twee BOA's langs om te vertellen dat de hut toch weg moest. "Ik kon merken dat ze zich bezwaard voelden, maar ze kwamen vertellen dat de hut zondag weg moest zijn."

Nadat Dave Swier zijn verontwaardiging op Facebook had geuit, stond wethouder Broersma op de stoep. "Hij vond het ook belachelijk en zou een bericht op het prikbord van de handhaving hangen dat zij de speeltuin met rust moeten laten. Hij zou zich in de zaak verdiepen en kijken wat er mogelijk was." Helaas kwam dinsdag dan toch het telefoontje dat de hut verwijderd wordt. Maar vader Dave blijft strijdvaardig: "We geven nog niet op."

Ophef

Onderstaande post van vader Dave Swier op Facebook kon rekenen op honderden likes en werd ruim duizend keer gedeeld. Onder het bericht zijn veel reacties te lezen van mensen die het 'triest' vinden dat de gemeente hier ingrijpt. Een veelgehoorde reactie is: "Mogen de kinderen dan geen kind meer zijn?"