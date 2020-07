Zeilkamp Enkhuizen vanwege corona 'in een bubbel': "Contact met buitenwereld beperken"

ENKHUIZEN - Het jaarlijkse zeilkamp in Enkhuizen is deze week ondanks alle coronamaatregelen, toch van start gegaan. Terwijl bijna de helft van alle zomerkampen in het land is afgelast of verplaatst, durven ze het in West-Friesland wel aan.

"Toen duidelijk werd dat de zeilkampen en sportkampen weer doorgang konden vinden, hebben we gelijk gezegd: dat gaan we gewoon doen", vertelt zeilschooleigenaar Thomas de Boer. "Mits we kunnen voldoen aan de richtlijnen en dat kunnen wij."

Hoewel er dus volop gezeild kan worden, is het kamp zeker niet als vanouds, vertelt docent Wouter Rustenburg. "We hebben geprobeerd om alles in een bubbel te doen, dus we proberen het contact met de buitenwereld te beperken. Normaal gingen we met de kinderen naar de stad, maar dat zit er even niet meer in."

'Van oudsher veel internationale gasten'

Voor het zeilkamp zijn dit jaar ongeveer evenveel aanmeldingen binnengekomen als andere jaren, al zijn het wel andere kinderen dan gebruikelijk. "Van oudsher hebben we veel internationale gasten, dus kinderen uit Hong Kong en Portugal", legt De Boer uit. "Die komen nu niet, vanwege [de beperkingen van, red] het internationale reisverkeer. Je merkt daarentegen del dat kinderen uit Nederland en België wel meer komen."

Zo doet bijvoorbeeld de 13-jarige Erik Maaskant uit Brussel deze week mee aan het zeilkamp. Hij zou eigenlijk een verre reis maken met zijn gezin, maar dat is uiteindelijk het zeilkamp geworden. "We zouden eigenlijk naar Australië gaan, maar m'n vader had het al een beetje zien aankomen, dus nog geen kaartjes voor het vliegtuig geboekt."