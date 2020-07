Doelman Trevor Doornbusch nieuwste aanwinst Telstar

VELSEN-ZUID - Telstar heeft een nieuwe doelman weten te strikken. Trevor Doornbusch (21) komt de ploeg van Andries Jonker vanaf komend seizoen versterken. Het is na Jasper Schendelaar, die wordt gehuurd van AZ, de tweede sluitpost die deze zomer naar Velsen-Zuid komt. De keeper komt over van SC Heerenveen.

Doornbusch speelde vanaf 2013 in dienst van de Friezen. Zij haalden de Haarlemmer op bij Roda '23 uit Amstelveen. Zijn debuut in de eredivisie maakte de de doelman nog niet. Het aflopende contract van Doornbusch werd niet verlengd in het Abe Lenstra Stadion, waardoor hij sinds 1 juli transfervrij was. Bij Telstar tekent de doelverdediger een contract voor één seizoen met een optie voor twee seizoenen extra.

"Trevor is bij ons op de radar gekomen na een tip", meldt trainer Andries Jonker via de club. "Hij speelde al jarenlang bij SC Heerenveen en heeft een prima reputatie weten op te bouwen. In Heerenveen heeft hij, ondanks zijn jonge leeftijd, al wel veel ervaring kunnen opdoen door onder andere mee te trainen met het eerste elftal.

Eerste training

Doornbusch sluit per 20 juli, wanneer de Witte Leeuwen voor de eerste keer trainen, aan bij de selectie van Jonker. Naast Schendelaar en Doornbusch trok Telstar deze zomer ook Siebe Vandermeulen (RC Genk) en Niels van Wetten (ADO Den Haag) al aan.