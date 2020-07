Voorarrest verdachte van brand Alkmaarse Singelgarage verlengd met drie maanden

Dit meldt het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws. De man werd kort na de brand in de omgeving van de garage aangehouden door de politie, omdat hij zich verdacht gedroeg, aldus een woordvoerder destijds tegen NH Nieuws.

Na de verlenging van 90 dagen moet er een pro-forma zitting komen. Daarna kan het voorarrest weer worden verlengd.

Gisteren nam NH Nieuws een kijkje in de zwartgeblakerde garage. Volgens de gemeente Alkmaar gaat het nog maanden duren voordat het gebouw weer bruikbaar is. Er wordt zo snel mogelijk een plan gemaakt over hoe de schade hersteld gaat worden, meldt de gemeente aan NH Nieuws.

Auto's

Veel Alkmaarders zaten dagen in onzekerheid over hun auto: er stonden ten tijde van de brand namelijk 150 voertuigen in de Singelgarage. Inmiddels zijn alle auto's weer bij de eigenaar. "Het is een wonder. Alleen de filters hoefden worden vervangen. Ik was echt verbaasd toen de garage me belde. Ik geloofde het eerst niet", aldus een opgeluchte Suzanne, die haar auto had geparkeerd op de -2, de verdieping waar de brand ontstond.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws gisteren maakte in de garage: