Opschudding door luchtmachtoefening: "Was de piloot dronken?"

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

"Weet niet welke piloot zo dronken is, maar gaat niet helemaal goed volgens mij", aldus een twitteraar over de condenssporen. Henk Wind richt zijn vraag aan Luchtverkeersleiding Nederland: "Was de piloot van deze jet dronken of is deze manier van vliegen normaal?" Voor het antwoord moeten bij de militaire vliegbasis van Eindhoven zijn.

Air refueling-oefening

De condenssporen die gezien werden waren van F-16 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht in Volkel. "Samen met het KDC-10-tankvliegtuig hebben zij een 'air refueling'-oefening gehouden boven de Wadden en de Noordzee", vertelt woordvoerster Sandra Boogers van Vliegbasis Eindhoven. Bij zo'n training worden de straaljagers in de lucht bijgetankt door de KDC-10, een 44-jaar oud driemotorig tanktoestel dat in een eerder leven een passagiersvliegtuig was voor Martinair.

Niet dronken

Boogers: "Op een gegeven moment roepen de straaljagervliegers de KDC-10 op om brandstof te komen bijvullen." Bij zo'n actie maken de F-16-toestellen in lucht bepaalde manoeuvres die vandaag op de grond door voorbijgangers werden opgemerkt en opgevat als ongebruikelijk. De oefening is volgens Boogers allesbehalve ongebruikelijk en de piloten waren uiteraard niet dronken.

Condenssporen

De condenssporen waren goed waar te nemen door de koude lucht waar de militaire vliegtuigen in zich bewogen. De waterdamp die vrijkomt bevriest en laat vervolgens een spoor achter. Zeker op kraakheldere winterdagen zijn de condenssporen van vliegtuigen vanaf de grond goed te zien. De eerste maanden van de coronacrisis waren de sporen juist nauwelijks te zien omdat er vanaf Schiphol nauwelijks gevlogen werd.