Video: Stuntpiloot vliegt spectaculaire vrijheidsvlucht boven Noord-Holland

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Oorspronkelijk zou Van Houten vandaag speciale vliegshows geven boven meerdere bevrijdingsfestivals in Nederland. Maar vanwege de coronacrisis moesten die worden geannuleerd. In plaats daarvan vloog de stuntpiloot vanmiddag boven Noord-Holland, waar hij zogenaamde 'victory rolls' maakte of met zijn vliegtuig een vrijheidssymbool schreef. "Zo'n victory roll ziet eruit als een slinger in de lucht", zegt Arja Boon van Dutch Rush Aerobatics, "en de vrijheidssymbolen zijn grote V's".

Victory rolls werden vroeger door Spitfire-vliegtuigen na oorlogsmissies nabij de thuisluchthavens gevlogen. Van Houten is zelf oud Defensie-piloot en vloog missies boven Kosovo en tijdens de Golfoorlog. Van Houten: "Juist in deze bijzondere tijden van semi-lock down, wil ik symbolen van vrijheid over Nederland vliegen".

Kijk vanuit je eigen raam of tuin

Van Houten benadrukte dat iedereen die het wilde zien, het vooral thuis moest bekijken: "Vanuit de lucht heb je een groot bereik dus veel mensen kunnen het gewoon vanuit hun eigen raam of tuin zien. Ook al kijken we er allemaal apart naar, door deze symbolen in de lucht zijn we toch een beetje samen. In de gedachte van de vrijheid".

Rond 16.45 uur vloog Van Houten boven het Amsterdamse IJ, vlakbij het Centraal Station: