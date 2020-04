Stuntpiloot vliegt hartjes boven Noord-Hollandse ziekenhuizen

Stuntpiloot Frank van Houten laat momenteel zijn waardering blijken voor het Nederlands zorgpersoneel door hartjes te vliegen boven een tal van ziekenhuizen. Van Houten is met zijn Sukhoi Su-26 opgestegen vanaf Texel en 'spuit' met rookwolken de hartjes boven ondere andere Alkmaar en Amsterdam.

Volgens havenmeester Mike de Bruijn van Texel Airport is Van Houten rond 13.30 uur vertrokken en vliegt hij allerlei zorginstellingen in Nederland langs om zijn waardering voor het personeel te laten blijken. Zorgpersoneel maakt momenteel overuren door de coronacrisis.

"Hij begon boven Alkmaar en Amsterdam, ik zag hem op Flightradar24 vervolgens boven Den Haag, Rotterdam en Utrecht", vertelt De Bruijn. "Ik zie hem nu boven Ede vliegen!" Frank van Houten is een bekend gezicht op Texel en een begrip in de 'aerobatics'-wereld. "Je kunt hem ook inhuren", grapt De Bruijn, "hij doet namelijk ook hartjes boven trouwplechtigheden!"

Corona in Noord-Holland

