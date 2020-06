F-16 maakt voorzorgslanding op Schiphol na 'birdstrike'

De F-16 kon veilig landen op de Kaagbaan en taxiede op eigen kracht naar een proefdraaiplek op Schiphol-Oost, waar hij buiten het zicht van nieuwsgierige fotografen werd begeleid door hulpdiensten. Wanneer de F-16 Schiphol weer kan verlaten is niet bekend.

Er worden de laatste tijd meer militaire vliegtuigen gesignaleerd bij Schiphol, zoals Chinook- en Apache-helikopters, en F-16's. Omdat er momenteel weinig door de burgerluchtvaart wordt gevlogen, biedt dat ruimte voor Defensie om te oefenen in de buurt van Schiphol.

