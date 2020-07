"Het gaat bij Telstar niet om Ferrari's en Lamborghini's, heerlijk!"

VELSEN-ZUID - Andries Jonker is nog steeds tevreden bij Telstar. De trainer heeft zijn eerste - hectische - seizoen erop zitten in Velsen-Zuid en begint op 20 juli met trainen voor het volgende seizoen. Jonker, die naast trainer ook technisch directeur is bij Telstar, roemt de nuchterheid van de club en is trots op de spelers uit zijn selectie. Om die reden gaat hij graag nog even door.