Gaat het nieuwe Stimuleringsfonds de Alkmaarse horeca redden van een mogelijke ondergang?: "Het wordt zwaar"

ALKMAAR - Ondanks het openen van de terrassen, draait de horeca nog altijd niet op volle kracht. Kan het nieuwe Stimuleringsfonds ondernemend Alkmaar redden van een gevreesde ondergang? Of gaan kleine horecagelegenheden na de zomer een onvermijdelijk faillissement tegemoet? Horecaman Peter Visser maakt zich, ondanks de beschikbaar gestelde subsidie van 1,5 miljoen euro, grote zorgen over de toekomst van de Alkmaarse horeca. "Een tweede coronagolf overleef ik als ondernemer niet, en met mij vele anderen."

De horeca stevent af op een omzetdaling van 30 tot 40 procent in 2020, blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau. Dat is excessief hoog vergeleken met de vorige economische crisis, waar de omzetdaling in 2009 slechts 8,7 procent betrof. Hoe moet dat straks in de krappe restaurants en kroegen, wanneer het herfstseizoen aanbreekt en de terrassen sluiten? Zonder een coronavaccin zwicht Den Haag voorlopig niet voor de druk van de horeca om de anderhalvemeterregel te versoepelen of los te laten. Horeca-uitbater Visser: "Als het straks november is dan zitten we echt vast aan die anderhalvemeter in restaurants. Dat betekent voor mijn zaak Pluim dat ik daar slechts 22 mensen in kwijt kan. Er moet vóór die tijd een vaccin komen, anders komen we er echt niet uit en wordt het zwaar."

Het ontvangen van subsidies, zoals met het stimuleringsfonds, en de maatregelen van het kabinet; met het aanvullen van salariskosten of een tegemoetkoming in vaste lasten, zijn voor de meeste ondernemers onmisbaar - maar lijken vooralsnog een pleister op de zere wond.

Het nieuwe stimuleringsfonds is bedoeld om bedrijven, horeca en winkels, maar ook de sectoren cultuur en sport uit de coronacrisis te trekken. Economisch-maatschappelijke initiatieven die de Alkmaarse economie een extra impuls kunnen geven, komen in aanmerking voor de subsidie.

"We moeten in ieder geval gaan zorgen dat het weer gaat leven in Alkmaar."

Met veiligheidsmaatregelen als spatkappen en maximaal drie personen aan een tafeltje, begint de surrealistische coronatijd vaste vorm te krijgen. Veel ondernemers vinden het, net als Visser, moeilijk verteerbaar dat er vanuit de overheid en het RIVM nog steeds zo wordt vastgehouden aan die anderhalvemeter. Het WHO adviseert bijvoorbeeld een afstand van minimaal 3 voet (iets minder dan 1 meter). Een versoepeling van die regel zou, wat Visser betreft, de angel uit de discussie halen. "Het vervelende is dat we nu eigenlijk een soort scheidsrechter zijn. We worden gedwongen iets te doen wat helemaal niet bij gastvrijheid past."

Extra steun in de rug

Ook voor burgemeester Bruinooge voelt het handhaven van de maatregelen steeds vaker als "gezeur". Maar als voorzitter van de Veiligheidsregio moet hij zich nu eenmaal houden aan de landelijke richtlijnen voor de horeca. Een tweede golf in de regio Alkmaar moet wat hem betreft koste wat kost voorkomen worden. Met het nieuwe fonds hoopt Bruinooge de Alkmaarse ondernemers daarom een extra steun in de rug te geven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een speciale commissie ingesteld, die de voor het fonds in aanmerking komende initiatieven zal beoordelen. Visser is als horecaman van Alkmaar benoemd tot één van de commissieleden. Hij verwacht dat ook de komende periode erg zwaar gaat worden. Toch bieden de verschillende aangeboden mogelijkheden, zoals de subsidie, in zijn geval wat perspectief voor de toekomst. "We moeten in ieder geval gaan zorgen dat het weer gaat leven in Alkmaar. Daar zijn we met zijn allen écht aan toe."