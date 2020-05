Terrassen openen volgens horeca niet genoeg: "Het is een hele kleine pleister op een hele grote wond"

ALKMAAR - Als de terrassen vanaf 1 juni weer open mogen, is dat een goed begin. Maar het is voor de horeca nog lang niet genoeg om het hoofd boven water te houden. "Met die paar tafeltjes gaan we het echt niet redden", aldus Hans Bloemen van Café De Zaak uit Alkmaar.

Horeca-ondernemers zullen vanavond gespannen voor de televisie zitten, om zeven uur praat premier Mark Rutte Nederland bij over de coronacrisis en een mogelijke versoepeling van de maatregelen. Eerder lekte al uit dat terrassen van de horeca op 1 juni weer open kunnen gaan. Het is wel noodzakelijk om 1,5 meter afstand te houden.

Dubbel

Alkmaarse horeca-ondernemers hebben er een dubbel gevoel bij. "We kunnen hier natuurlijk niet superblij over zijn", vertelt Ronald Rooker van Gunnery's Irish Pub. "Een terras alleen is niet genoeg om van te draaien. Ik heb nu zestien tafels en als we 1,5 meter afstand moeten houden hou ik er nog maar zeven over. Daar mag je dan ook maar met twee personen aan zitten."

Ed Kat van Proeflokaal De Boom is positief maar ziet ook praktische bezwaren. Hij hoopt dat de gemeente mee wil denken met de ondernemers. Hij wil graag zijn terras vergroten door extra tafeltjes neer te zetten op gemeentegrond. "Wij hebben een klein terras maar er zijn zaken die helemaal geen terras hebben en niks verdienen. Wij hopen dus echt op clementie van de gemeente. Het is nu een kleine pleister op een hele grote wond."

Niet rendabel

"Het is fijn om weer aan de slag te gaan en contact te hebben met je klanten maar het is erg onduidelijk wat wel en niet mag", vertelt Hans Bloemen van Café De Zaak. "Ik weet niet eens of de gasten naar binnen mogen voor het toilet." Bloemen heeft een terras waar 26 tafels op passen. Maar rendabel wordt het niet op deze manier. Ik denk dat je nu maar twintig procent van je maximale omzet haalt, er moet meer komen dan alleen dit."