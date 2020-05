'Coronakwartje' moet Hilversumse horeca steunen tijdens coronacrisis

HILVERSUM - Hilversumse horecazaken die straks de deuren weer mogen openen, zouden elk hapje of drankje een kwartje of dubbeltje duurder moeten maken om lokale collega's die de deuren niet nog dicht moeten blijven te steunen. Dat stelt de Hilversumse VVD-fractie, die een balletje opwerpt voor het steunfonds.

Hilversum heeft al een 'stadsfonds'. Samen met Centrum Hilversum en onder meer Koninklijke Horeca Nederland wil de VVD kijken hoe dat fonds kan worden ingezet om ondernemers te steunen. Dat kan met geld, maar ook bijvoorbeeld door te kijken of bepaalde rentekosten of huurbedragen omlaag kunnen.

Het zogeheten 'coronakwartje' moet per bestelling geld opleveren dat wordt gestort in een fonds waarmee noodlijdende ondernemers in coronatijden moeten worden gesteund.

Corona in 't Gooi

