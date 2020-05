'Hilversum moet regels aanpassen om lokale horeca te redden'

"Daar won het horeca-idee ‘BinnensteBuiten’, waarbij eenrichtingswandelingen door steden en dorpen worden ontwikkeld, waarbij je langs horeca, winkels en bezienswaardigheden komt. Horeca-ondernemers verzinnen daarbij drankjes en gerechten die elders in de openbare ruimte worden genuttigd. Hoe leuk zou dit zijn voor de zomeravonden, zeker nu vele Hilversummers met de rest van Nederland deze zomer waarschijnlijk in eigen land vakantie vieren?"

"Niet alleen levert het mogelijkheden op voor ondernemers, ook het centrum zal er van opbloeien doordat het voller lijkt. In Hilversum zijn er wat dat betreft volop mogelijkheden op de verschillende pleinen in het centrum, zoals op de Markt, De Kerkbrink en het Keiplein. Maar ook de Groest heeft deze mogelijkheden", aldus het CDA.

Corona in 't Gooi

