Alkmaarders willen weer aan de borrel! "Van eenzaam thuiszitten word je ziek"

ALKMAAR - Het weekend: voor Alkmaarders van jong tot oud was dit tot een paar weken geleden hét moment voor een sociale borrel of een etentje, maar door de coronamaatregelen is alles dicht. Zowel horecabazen als borrelaars zijn er klaar mee.

'De grootste kroegbaas van Nederland' Laurens Meyer deed donderdag in het Algemeen Dagblad een oproep aan de regering: open de horeca zo snel mogelijk weer, óf hij neemt het heft in eigen handen en opent begin volgende maand de deuren. Hij riep horecamensen op om dit ook te doen. "Voor veel ondernemers zal opengaan het laatste redmiddel zijn", zo zei hij.

Het is een zonnige zaterdagmiddag op het waagplein. Normaal zouden rond dit uur terrassen ramvol zitten met gezelligheidsdieren uit Alkmaar en omstreken en de serveerders af en aanlopen met dienbladen. "Maar nu is het leeg. Een drama. Voor iedereen", zegt barman van 't Hartje Harm Bierman, terwijl hij géén bier tapt, maar vanaf zijn terras koffie schenkt voor twee euro.

"Het is een raar weekend. Terwijl de stad druk is, staat de horeca stil"

Een aantal ziet het wel zitten om als collectief de deuren te sluiten, zoals Remco Voskuyl van Proeflokaal De Kleine Deugniet: "Het water staat me echt tot aan mijn lippen. Dus als we op 1 juni nog dicht moeten zijn en meer horeca-ondernemers als protest opengaan, doe ik mee." Hij zit met zijn vrouw op een bankje op het Waagplein en aanschouwt de normaal zo bruisende plek. "Dit is een heel raar weekend. Terwijl de stad heel druk is, staat de horeca stil. En ik wil ondernemen. Ik ben een ondernemer."

"Ik zit in een app-groep met alle horeca-ondernemers en het lijkt niemand verstandig om tegen de wet open te gaan. We vinden gezondheid toch belangrijker. Maar de noodkreet [red. van Laurens Meyer] snap ik zeker wel en hopelijk leidt het tot iets."

Voor Café Odeon aan de Hekelstraat was de gedwongen sluiting van de horeca de nekslag: de stamkroeg voor velen sloot haar deuren voorgoed, omdat de eigenaren de huur van het pand niet meer konden ophoesten. "De sluiting tot 6 april konden we nog opvangen met ons spaargeld, maar toen bleek dat het nog langer ging duren hebben we de knoop doorgehakt", zei Maud Vodegel destijds verdrietig tegen mediapartner Alkmaar Centraal. De kroeg heeft haar inboedel nu op een veilingsite staan.

Koninklijke Horeca Nederland

De branchevereniging van de horeca, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), schaart zich deels achter de oproep van Meyers. Een woordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat ze begrijpen dat ondernemers het water aan de lippen hebben staan en snel weer open zullen moeten.

"Als er niet per direct wordt ingegrepen door het kabinet, moet tweederde van de horecazaken zijn deuren per 1 juli sluiten. Wij kunnen het toch opengaan natuurlijk niet adviseren, maar begrijpen doen we het wel."

De KHN is van mening dat de urgentie van nood in de sector niet doordringt tot het kabinet. "Onze inzet en verwachting was om concrete toezeggingen te ontvangen, maar daarvan was echter geen sprake. We voelen ons in de steek gelaten door het kabinet, dat zegt ondernemers te willen helpen", aldus de woordvoerder.