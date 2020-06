Alkmaarse horeca worstelt nog na heropening: "Ik heb geen zin om politieagentje te spelen"

ALKMAAR - Tien dagen na de feestelijke heropening van de Alkmaarse horeca valt er nog weinig te lachen voor horecaondernemers. Door het slechte weer zitten de terrassen allesbehalve vol en ook de anderhalvemetermaatregel is moeilijk te handhaven. "Klanten houden in het begin wel netjes afstand", vertelt Ed Kat van Proeflokaal de Boom. "Maar na een paar biertjes kruipen mensen toch weer bij elkaar."

Natuurlijk is het fijn om de klanten weer te kunnen begroeten, maar het is volgens Kat wel behelpen. "Je probeert de mensen te attenderen op de regels en vaak gaat het goed. Maar het blijft lastig, want ik heb ook geen zin om de hele tijd politieagentje te spelen."

Bij Sencha Lunchstore is het volgens eigenaresse Loan Boland makkelijker te regelen. Toen ze op 1 juni weer open mocht, bleef ze aanvankelijk gesloten, maar nadat klanten toch wel aangaven graag binnen te willen zitten, ging ze overstag. "We hebben van de 47 zitplekken er nog 15 over, maar het is wel veel gezelliger dan alleen maar afhalen. Je merkt dat de mensen het hebben gemist en wij ook."

Kapot

Beter iets dan niets, vindt ook Ronald Rooker van Gunnery's Irish Pub. Maar het maximumaantal van 30 klanten is volgens hem niet vol te houden. "Die eerste maandag dat we weer open mochten, was het lekker weer en konden we veel mensen op het terras kwijt. Maar daarna werd het slechter en dan verdien je gewoon niets. Dit moet snel veranderen, anders gaan er een hoop zaken kapot."

Ook de regen van de afgelopen tijd helpt daarin niet mee. "De weergoden zijn de horeca niet goed gestemd", erkent Ed Kat van proeflokaal de Boom. Desondanks blijft hij positief. Na 35 jaar neemt hij afscheid van de schuit voor z'n café waar nu z'n terras op uitgestald is. Volgende week komen er drijvende vlonders en heeft hij nog meer ruimte om z'n terras uit te stallen. "Het is nu alleen nog hopen op mooi weer."