Stimuleringsfonds moet 'boost' geven aan Alkmaarse economie: "Focus op de toekomst"

ALKMAAR - De g emeente Alkmaar stelt een stimuleringsfonds van € 1,5 miljoen beschikbaar om, wanneer de coronabeperkingen verder versoepelen, de economie een extra impuls te geven. Het fonds is bedoeld om initiatieven te steunen op het gebied van ondernemen, cultuur en sport.

Het college van B&W heeft een beoordelingscommissie ingesteld die de initiatieven beoordeelt die in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage vanuit het fonds. De beoordelingscommissie weerspiegelt de betrokken sectoren in de Alkmaarse samenleving: bedrijven, horeca, winkels, cultuur en sport.

Het fonds maakt deel uit van de coronamaatregelen van de gemeente. "Tijdens de hulpmaatregelen COVID-19 lag de nadruk op noodhulp; bij het stimuleringsfonds ligt de focus juist op de toekomst. Hierbij zet de gemeente nadrukkelijk in op het stimuleren en ondersteunen van economisch-maatschappelijke initiatieven", verklaart de gemeente Alkmaar.

Voorzitter Farzad Ghaus legt uit hoe de beoordelingscommissie de initiatieven behandelt. "De taak van de commissie is tweeledig. Eerst beoordelen we of de initiatieven en aanvragen voldoen aan de doelstellingen van het Stimuleringsfonds."



Vervolgens worden initiatiefnemers door de commissie uitgedaagd, en waar nodig geholpen, om tot 'verbindende initiatieven' te komen. "Bijvoorbeeld tussen detailhandel en sport & gezondheid, tussen horeca en cultuur maar ook tussen bedrijven en onderwijs, tussen jong en oud", aldus de voorzitter.

'Weer vooruit'

Wethouder Economie Pieter Dijkman is blij dat de begeleidingsgroep van het stimuleringsfonds nu echt van start kan. "Ik ben heel benieuwd welke initiatieven er gaan komen om de economie van de gemeente Alkmaar weer vooruit te helpen na de afgelopen moeilijke periode."

Sluiting Singelgarage

Het stimuleringsfonds is een welkome ondersteuning voor ondernemend Alkmaar. Eerder berichtte mediapartner Alkmaar Centraal dat het CDA vreest dat de sluiting van de Singelgarage - met ruimte voor zo'n 400 auto's - een enorme klap zal zijn voor de economie in de binnenstad. "Met het oog op het begin van het vakantieseizoen is het noodzakelijk om zo snel mogelijk de huidige verwijzingen naar de Singelgarage aan te passen en meer nadruk te leggen op de mogelijkheden van de Schelphoekgarage en parkeren op Overstad", verklaarde CDA-raadslid Gosse Postma.

"Ook dient het college zo snel mogelijk samen met het ziekenhuis op zoek te gaan naar tijdelijk alternatieve parkeergelegenheid voor een deel van het ziekenhuispersoneel. Het CDA ziet mogelijkheden bij het nu niet in gebruik zijnde parkeerterrein van het voormalige restaurant Koekenbier."