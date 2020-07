FC Volendam oefent in juli achter gesloten deuren

De Volendammers hebben deze beslissing gemaakt vanwege de coronamaatregelen en het gepresenteerde protocol van de KNVB. De club is bezig om te onderzoeken of de wedstrijden live via de website en sociale media bekeken kunnen worden.

Publiek na 1 augustus wél aanwezig

Vanaf 1 augustus, wanneer publiek onder strikte voorwaarden weer welkom is, doet FC Volendam er alles aan om supporters te kunnen ontvangen bij de geplande oefenwedstrijden. De selectie van trainer Wim Jonk traint tussendoor in het Kras Stadion en hierbij is publiek welkom als men zich houdt aan de 1,5 meter.