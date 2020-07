Nieuwe lampen, maar nog geen nieuwe spelers bij FC Volendam

Drie basisspelers weg

Ten opzichte van vorig seizoen raakte FC Volendam drie basiskrachten kwijt. Francesco Antonucci en Noah Fadiga werden gehuurd van AS Monaco en Club Brugge en zijn weer terug naar hun club. Linksback Gijs Smal maakte een transfervrije overstap naar FC Twente. Verder vervolgen ook Jelle Duin (gehuurd van AZ), Gerry Vlak (IJsselmeervogels) en Mitchell Michaelis (op proef bij Go Ahead Eagles) hun carrière elders.

"We hadden vorig jaar best een grote selectie. Nu is dat iets minder in aantal, maar er zullen ongetwijfeld nog aantal spelers bijkomen", aldus Jonk. Vooral het verlies van zijn creatieve middenvelder Antonucci is een aderlating. "Franco was een belangrijke pion, een speler van een iets ander kaliber die heel veel creëert met zijn goals en assists. Dat is een gemis. De andere spelers kunnen we misschien intern oplossen."

