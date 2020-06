Terug in de tijd: Pé Mühren was 59 jaar lang de stem van FC Volendam

VOLENDAM - Volendamser dan Pé vind je ze bijna niet. Liefst 59 jaar reed Pé Mühren op zijn brommertje naar de thuiswedstrijden van FC Volendam waar zijn stem door de luidsprekers klonk. Altijd was hij in voor een grap. Een woordkunstenaar, die bij zijn afscheid in 1996 een traantje liet, omdat er zelfs een tribune naar hem was vernoemd.

NH Sport dook de archieven in en vond een cassettebandje waarop Pé op zijn kenmerkende manier vertelde over zijn rol als stadionspeaker. Bijna een kwart eeuw later, rijgen twee van zijn zoons, Arnold (van The Cats) en Henk de anekdotes aaneen. Zo fluisterde Pé ooit door zijn microfoon tegen een scheidsrechter, die in zijn ogen te lang liet doorspelen: "Scheids, we hebben geen nachtvergunning hoor...", vertelt Arnold over zijn in 1998 overleden vader.

