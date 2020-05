Terugblik op mooi seizoen FC Volendam en Telstar: "Helaas niet af mogen maken"

VOLENDAM/VELSEN-ZUID - Het seizoen '19/'20 gaat de boeken in als het eerste voetbalseizoen dat als gevolg van de corona-maatregelen niet kon worden afgemaakt. Zonde voor FC Volendam en Telstar die hard op weg waren naar 'iets moois'.

FC Volendam was zelfs verzekerd van deelname aan de play-offs door het winnen van de tweede periodetitel. Telstar was na een weifelend begin op stoom gekomen en leek zich via de reguliere ranglijst te plaatsen voor het toetje.

NH Sport blikt nog één keer achterom met de smaakmakers Reda Kharchouch (Telstar) en Franco Antonucci (FC Volendam), Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek en FC Volendam-captain Kevin Visser en de beide trainers: Wim Jonk van FC Volendam en Andries Jonker van Telstar.

"Helaas mochten we het seizoen niet afmaken, maar als ik terugkijk geef ik een zeven", aldus topscorer Kharchouch. Welke rapportcijfers de andere hoofdrolspelers geven? Check bovenstaand item!