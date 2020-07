Toptalent Micky van de Ven wil met FC Volendam naar de eredivisie

VOLENDAM - Mét Micky van de Ven en Zakaria El Azzouzi, maar zonder versterkingen is FC Volendam-trainer Wim Jonk de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begonnen. Het verwachtingspatroon is hoog. "Ik wil spelen voor directe promotie", zegt Van de Ven vol overtuiging.

El Azzouzi is weer aangesloten nadat de aanvaller vorig jaar oktober op de training een kruisbandblessure opliep.

Voor Van de Ven toonden veel clubs belangstelling, maar de 19-jarige centrale verdediger heeft zijn woord aan FC Volendam gegeven. Het contract van het toptalent loopt nog tot medio 2023. Waarom hij blijft? "Omdat ik weet dat ik onder Wim Jonk nog heel veel kan leren", antwoordt hij desgevraagd.

Jonk vindt de voetballer ook nog niet klaar voor een stap naar het buitenland. "Ik kijk naar zijn ontwikkeling. Micky heeft nog een aantal dingen te gaan, wil hij de volgende stap nog makkelijker maken."

Oefenprogramma

Maandag maakten de Volendammers ook hun oefenprogramma bekend. De eerste divisionist bindt twee keer de strijd aan met een club uit de eredivisie. Zondag 26 juli neemt FC Volendam het in Westwoud op tegen Vitesse. Vrijdag 21 augustus komt FC Groningen naar Westwoud. Beide duels worden niet in het eigen stadion gespeeld, omdat daar kunstgras ligt. Het eerste oefenduel is zaterdag 18 juli om 16.00 uur tegen de amateurs van vv Woudia.

Volledige schema:

18/7 Woudia - FC Volendam (16.00 uur, Westwoud)

26/7 FC Volendam - Vitesse (14.30 uur, Westwoud)

5/8 FC Volendam - RKAV Volendam (18.00 uur, Kras stadion)

9/8 De Graafschap - FC Volendam (14.30 uur, Doetinchem)

14/8 SC Cambiuur - FC Volendam (19.00 uur, Leeuwarden)

21/8 FC Volendam - FC Groningen (18.00 uur, Westwoud)