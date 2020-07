Natuur- en milieuclubs maken gezamenlijke vuist tegen groei Schiphol

Negen natuur- en milieuorganisaties hebben vandaag bezwaar gemaakt tegen de groeiplannen van Schiphol en de Nederlandse luchtvaartsector. De organisaties, waaronder Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Greenpeace, verzetten zich daarmee tegen de toekomstvisie van luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen, gebundeld in de Luchtvaartnota die voor de komende dertig jaar moet gelden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De milieuorganisaties, onder leiding van Natuur en Milieu, hebben de afgelopen weken suggesties van 16.000 Nederlanders verzameld met alternatieve voorstellen voor de Luchtvaartnota. De Luchtvaartnota is nog niet definitief. Tegenstanders van de groeiplannen van Van Nieuwenhuizen hopen door middel van het indienen van zienswijzen de koers te kunnen veranderen.

Moderne vliegtuigen

De milieuclubs vinden de plannen van het kabinet geen concrete voorstellen bevatten waarmee klimaatschade, geluidsoverlast en luchtverontreiniging wordt aangepakt. Van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat mag het aantal vluchten op Schiphol toenemen, in ruil voor hinderbeperking voor omwonenden. Dat kan volgens Van Nieuwenhuizen door het inzetten van moderne vliegtuigen, een klimaatneutrale luchthaven in 2030 en uiteindelijk uitsluitend een uitstootvrije luchtvaart in 2070.

Parijsakkoord

Als het aan de milieuorganisaties en hun achterban ligt, moeten er strenge geluidsnormen komen en daarop worden gehandhaafd, moet de luchtvaartsector zich houden aan de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord en belasting gaan betalen. Alle Nederlandse vliegvelden moeten wat de organisaties betreft een natuurvergunning aanvragen en gaat Lelystad Airport niet open voor vakantievluchten.

Trein

Bovendien moet het aantal vluchten krimpen in plaats van groeien: "Dat is ook goed mogelijk, door bijvoorbeeld een groot aantal vluchten te vervangen door de trein. Meer dan een derde van alle vluchten is onder de 1.000 kilometer, en dus zijn dit soort duurzame alternatieven binnen handbereik."

Oprekken

Dat handbereik rekken de milieuorganisaties overigens wel op. In november ging het nog om vluchten onder de 750 kilometer die 'zinloos en overbodig' zouden zijn. Voor de meeste bestemmingen onder de 1.000 kilometer is nog geen realistisch of betaalbaar alternatief voor vliegen.