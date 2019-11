Greenpeace: '40 procent van vluchten vanaf Schiphol zijn zinloos en overbodig'

"13 vluchten per dag naar Parijs en 60 naar Londen. Midden in een klimaatcrisis toont dat aan dat er geen visie is van Schiphol."

Naar Londen wordt per dag het meest gevlogen. Vanaf Schiphol zijn er dagelijks zestig vluchten die naar een van de zes Londense luchthavens vertrekken. Voor een vlucht naar Parijs zijn er dagelijks dertien mogelijkheden, naar Brussel wordt vijf keer per dag op en neer gevlogen. "Midden in een klimaatcrisis toont dat aan dat er niet echt een visie of een plan is van Schiphol hoe ze daar mee om willen gaan", aldus Zloch.

Schiphol zegt in een reactie wel degelijk na te denken over het verduurzamen van de luchtvaartsector en is voorstander van het vervangen van vluchten door goede treinverbindingen. Maar dat gaat volgens de luchthaven niet van de een op de andere dag.

“De dienstregeling is gewoon online te vinden, op onze website en in onze app. Daar is geen onderzoeksbureau voor nodig, maar fijn dat Greenpeace ernaar gekeken heeft. Waar wij mee bezig zijn, is met het uitvoeren van het klimaatakkoord en met een duurzame toekomst van de luchtvaart”, aldus een woordvoerder van de luchthaven.

In de toekomst moet bij Schiphol ook een groot internationaal treinknooppunt komen, waar reizigers gemakkelijker van het vliegtuig naar een spoorverbinding kunnen overstappen. De grote aangekondigde verbouwing van Schiphol Plaza hoort volgens de luchthaven bij die ontwikkeling.

Voor Greenpeace is het niet genoeg: "We zetten nu in op minder CO2-uitstoot op alle fronten, dat moet dus ook gelden voor de luchtvaart. Dat betekent krimp van het aantal vluchten, want vliegen zonder uitstoot gaat de komende decennia helaas nog niet lukken. Schiphol weet dit ook, maar in plaats van dat zij met goed klimaatbeleid komen, kiezen zij voor groei van het vliegverkeer. Dat is onverantwoord", aldus Zloch.

Protestival

Volgende maand voert Greenpeace twee dagen lang actie op Schiphol. De milieuclub houdt dan het weekend van 14 en 15 december een 'Protestival', waar een klimaatplan van de luchthaven geëist gaat worden.