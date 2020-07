IKC Opmeer lijkt nog ver weg: college wil locatie HOSV definitief schrappen

OPMEER - Vanavond is het opnieuw een hamerstuk in de raadsvergadering van Opmeer: de locatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) in Opmeer. De raad beslist of het college de onderhandeling met voetbalclub HOSV moet doorzetten onder begeleiding van mediation, of dat de voetbalclub als potentiële locatie wordt geschrapt.

Het IKC in Opmeer is deel van een groter plan voor twee IKC's in de gemeente; het tweede komt in Hoogwoud. In tegenstelling tot de locatie in Opmeer is de locatie in Hoogwoud al rond en loopt daar het proces voorspoedig. Om verdere vertraging in de voorbereidingen Hoogwoud te voorkomen, wil het college dat er een besluit wordt genomen over de locatie in Opmeer.

College schrijft locatie HOSV af

Het blijkt een slepend proces om een locatie te vinden voor het Integraal Kindcentrum in Opmeer. De voetbalclub is welwillend een deel van het terrein beschikbaar te stellen onder bepaalde voorwaarden en er leek zelfs al zicht op een overeenkomst, maar de onderhandelingen liepen spaak. In de commissievergadering van 1 juli werd nog besloten dat mediation ingezet moet worden om de onderhandelingen nieuw leven in te blazen, maar het college ziet hier liever van af: "Na de recente ontwikkelingen ziet het college geen mogelijkheid om met HOSV op het voorliggende plan nader tot elkaar komen, zelfs niet met mediation", is te lezen in het raadsvoorstel.

Dit tot verbazing van voetbalclub HOSV. De club hield dinsdagavond nog een bijeenkomst waar ook de leden enthousiast bleken voor de plannen, vertelt woordvoerder HOSV Nienke Ligthart. "Bij ons staat de deur nog steeds open, maar we hebben geen contact meer gehad. Wij zouden graag in gesprek gaan, want wij missen nog meerdere onderbouwingen bij hun plannen en hopelijk haalt dat de angel er uit."