Scholen Opmeer zijn de dupe van politieke worsteling: "We kunnen alleen maar afwachten"

Er leek een plan te liggen voor het IKC in Opmeer en 1 juli zou dit besproken worden in de commissievergadering Opmeer, maar er was weinig te bespreken: de overeenkomst is voorlopig van de baan en moet opnieuw bekeken worden. Een domper voor Jan Mesu - voorzitter van Allure waar basisschool De Adelaar onder valt: aan hen is een plekje in het IKC beloofd. "Het is een triest dat het onderwijs en de scholen hier onder moeten lijden."

Ook Mesu dacht dat er een overeenkomst was en dat stemde positief. "Natuurlijk is het al een lang proces, maar er leek ontwikkeling te zijn en daar waren we blij mee." Het schoolgebouw is aan vervanging toe en dat vernieuwt zichzelf niet. "Elk jaar dat er niets gebeurt verweert het gebouw verder en je wilt gewoon graag in een adequaat gebouw zitten. Nu is het zomerreces en verzand het weer. De voortvarendheid die er eindelijk was is er uit."

Acceptatie

Er zijn mensen die er niet meer in geloven volgens Mesu, maar zo ver is hij nog niet. "Het leek een constructieve samenwerking, maar nu liggen de mogelijkheden weer open helaas." Het enige dat hij kan doen is afwachten. "Het is aan de gemeente om de locatie te kiezen, wij hebben daar geen stem in. We zullen de situatie moeten nemen zoals die is." En dat kan nog wel even duren, denkt de voorzitter. "Je bent zo twee jaar verder voor er een bouwvergunning en bestemmingsplan is." Voorlopig laat hij de hoop even varen. "De politieke en financiele situatie is niet heel rooskleurig in Opmeer, ik wacht met hopen eerst maar af tot de hamer is gevallen."