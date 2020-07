Amsterdamse middenstandsveteranen niet bang voor crisis: "Voor hetere vuren gestaan"

AMSTERDAM - Voor ondernemers is de coronacrisis er eentje van ongekende grootte. Of toch niet? NH Nieuws peilde bij de Amsterdamse middenstand hoe zij de huidige tijd vergelijken met eerdere crises.

Een maand later won de familie duizend euro in de loterij, waarmee ze alsnog een doorstart konden maken.

Bakkerij Venekamp is al meer dan 120 jaar gevestigd op de Ferdinand Bolstraat, maar ondervond recent nog grote hinder. "De bouw van de Noord/Zuidlijn zorgde ervoor dat de tramhalte niet meer voor de deur lag en de winkel alleen nog maar konden bereiken via een paar planken. Mensen kwamen daarom bijna niet meer langs in de bakkerij", vertelt Koert van Egmond van bakkerij Venekamp.

"Je moet op meerdere paarden wedden. Zo help ik klanten in de winkel, maar lever ik ook aan de horeca"

Overleven op instinct

De ondernemers leerden van eerdere crises en gebruiken die ervaring om ook de coronacrisis te overleven. "De Noord/Zuidlijn heeft ons uiteindelijk creatief gemaakt. Je moet op meerdere paarden wedden. Zo help ik klanten in de winkel, maar lever ik nu ook aan de horeca", zegt Van Egmond van bakkerij Venekamp.

Remko van Aurora sluit zich daar bij aan: "Je moet niet stilzitten en afwachten. Je moet anticiperen. Dat kan fout gaan. Dat kan goed gaan. Maar het is een kwestie van goed vooronderzoek doen."

Eric van de beddenspeciaalzaak in Amsterdam-Oost vertelt: "We hebben flink wat tijd en energie erin gestoken om een grote en trouwe klantenkring op te bouwen door de jaren heen. We zien nu dan ook weer dat bij ons terugkomen. Dat is het mooiste wat er is."