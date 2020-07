Zo kijken Hilversumse horecaondernemers terug op hun eerste maand na de lockdown

"We hadden verwacht dat de omgang met gasten lastiger zou zijn, maar dat gaat boven verwachting", vertelt Marije van Thiel van Grandcafé Le Journal. En wat deze eerste maand tegen viel? "Het is toch nog erg rustig", reageert ze. En dat is eigenlijk de tendens bij alle horecazaken waar we langsgaan. Daarnaast knijpen ze in hun handjes dat het zo mooi weer is geweest, dat heeft ze gered.

Bij biercafé de Barbier hebben ze hun hele hebben en houden naar buiten gesleept en daar staat nu een groot terras. Normaal hebben ze buiten plek voor acht personen, maar nu ineens voor tachtig personen. Dat betekent dus veel meer meters maken dan normaal. "Goed voor de kilo's", reageert Roy Brouwer van het café lachend.

Bekijk hier de uitgebreide reportage over hoe het de horecaondernemers vergaat: