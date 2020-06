Hilversumse horeca worstelt met coronaregels: "Vooral 's avonds discussie"

Een ander probleem is dat terrasgasten nog regelmatig gaan schuiven met het terrasmeubilair. Dat is normaal gesproken vaak geen probleem, maar de terrassen zijn nu zo opgebouwd dat terrasgasten anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Daar is secuur over nagedacht.

De horecaondernemers stellen dat het vooral in het weekend en later op de avond lastig is. "We willen graag klantvriendelijk blijven en gastvrij, maar het loopt regelmatig uit op discussie", zo klinkt het.

Extra scherp op handhaving

De horecaondernemers hebben met de gemeente afgesproken meer te gaan letten op het naleven van de regels. Dat betekent dat gasten nog vaker worden aangesproken en op de regels worden gewezen. Sommige horeca-ondernemers zetten daar ook extra (getraind) personeel voor in.

De gemeente doet ook een oproep aan de gasten zelf. "We hopen echt met z’n allen dat de gasten de noodzaak zien om zich aan de regels te houden, zodat iedereen een leuke zomer kan hebben en de horeca gastvrij kan zijn", aldus een woordvoerder.