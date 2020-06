Heropende Hilversumse horeca viert feest: "Dit voelt als Koningsdag, maar dan stil op je stoel"

HILVERSUM - Het voelt vandaag een beetje als een feestdag voor de Hilversumse horeca. Na meer dan twee maanden gedwongen gesloten te zijn geweest vanwege het coronavirus, zijn de restaurants en cafés weer open en zitten de terrassen weer vol. "Hier zijn we echt heel erg blij mee", zegt horeca-ondernemer Frank Loois van eetcafé De Gulle Graef.

NH Nieuws/Joost Lammers

De Hilversumse terrassen openden vanmiddag weer. Al voor dat de terrassen echt openden, stonden er mensen te wachten om een terrasstoeltje te bemachtigen. De sfeer was daarna opperbest. "Dit voelt een beetje als Koningsdag, maar dan stil op je stoel", lacht Loois. Net als de terrasgasten, stonden ook de Hilversumse horeca-ondernemers te trappelen. "We hebben er heel veel zin in om de gasten het weer naar hun zin te maken en we zijn superblij dat we weer open mogen. De gasten staan ook te springen, we worden weer platgebeld. Ondanks de maatregelen hebben we echt het gevoel dat we weer kunnen doen waar we goed in zijn en waar we lol in beleven."

Passen en meten Afstand houden op het terras en toch nog genoeg mensen kunnen ontvangen blijft wel lastig. De Hilversumse horeca heeft er wat op bedacht: door samen op te trekken, kunnen ze veel meer bereiken, zo is de gedachte. "We hebben een collectie gemaakt van meerdere horeca-ondernemers. Samen hebben we meerdere tenten aangevraagd, waar we gelukkig een vergunning voor gekregen hebben. We proberen met een uniforme uitstraling Hilversum ook buiten zo gezellig mogelijk te maken", vertelt Loois, die de afgelopen weken een voortrekkersrol heeft genomen.

Het samenwerken van de horeca-ondernemers zorgt ervoor dat er veel meer terrastafels en -stoelen staan dan normaal gesproken had gekund. Dat is onder meer goed te zien om de Kerkbrink en het Weversplein, waar het hele plein vol staat en foodtrucks voor het eten zorgen. De toekomst Als ze er genoeg ruimte voor hebben, kunnen de Hilversumse cafés en restaurants vanaf vandaag ook binnen weer dertig gasten ontvangen. Veel is het niet, maar de ondernemers proberen er het beste van te maken. "Het zal op dit moment nog niet genoeg zijn om de zaak te redden, maar het is een begin en we hopen dat er snel meer versoepelingen komen", vertelt Loois. "Vanaf volgende maand mogen we honderd mensen ontvangen. Die stap is ook echt nodig. Met honderd man kunnen we veel meer. Met de terrasuitbreiding erbij, kunnen we met honderd gasten een rendabele exploitatie draaien. Daar hopen we nu op."