Meer ruimte voor terrassen in Hilversum: alle hoeken en gaten worden benut

Ook aan het Weversplein in Hilversum zijn restaurants De Open Keuken en Gulle Graef druk bezig met extra tafels neer te zetten. "Zo kunnen we bijna net zo veel gasten kwijt, als we normaal konden. Dat zal misschien twintig gasten minder zijn", vertelt Cival Jansen van de Open Keuken. Zo hebben ze ook tafels gescheiden door schermen en komt er een groot schot dwars over het terras.

Schouw

Een speciale taskforce van de gemeente Hilversum gaat alle horecazaken af om de plannen te beoordelen. "We zoeken naar de ruimte en kijken wat wel en niet kan, waar de grenzen liggen met betrekking tot openbare orde en veiligheid", vertelt wethouder Gerard Kuipers. "Je moet natuurlijk anders naar je openbare ruimte kijken dan hoe je daarvoor altijd deed."

Hij ziet het ook zitten om van de Kerkbrink één groot terras te maken. "De ruimte is er en het past ook in het streven van de gemeente om hier wat levendigheid te brengen." Daarnaast benadrukt hij dat het belangrijk is dat mensen die nu thuis zitten en straks zin hebben om wat leuks te doen, dat ook echt kunnen doen. "Alles verantwoord en in balans. En hoe lastig ook in die 1,5-metersamenleving. Maar als je zo denkt kan er best een hoop."

Natuurlijk zijn er ook een aantal barrières en dan vooral de loopstromen. "Het gaat echt om hoe mensen zich gedragen op het terras. In de oude situatie was dat helemaal geen probleem. Kruip door, sluip door, kon gewoon. Maar nu kan het even niet meer", zo legt de wethouder uit. "Het is proefondervindelijk uitvinden watw el en niet kan en de grens is waar het onveilig wordt. Want we willen ook die tweede golf met z'n allen voorkomen."

Tent

De grootste onzekerheid die de ondernemers nu hebben, is of ze een gedeelte van hun terras mogen overkappen met een tent. De Veiligheidsregio buigt zich op dit moment over die vraag. Want ja, wat als het geen mooi weer is? "Heel kort, dan heb je gewoon een probleem. Dan hebben we maar dertig mensen binnen en dan kun je niet rendabel draaien. Verre van zelfs", aldus Van Velthooven.

Voor restaurant De Open Keuken is dat misschien nog wel belangrijker, want zij hebben een kleine ruimte binnen waar met inachtneming van afstand niet eens dertig mensen in passen. Daarom is de tent voor hen echt bittere noodzaak. "We hebben heel mooi weer gehad de afgelopen weken, dus we hopen dat het minimaal tot augustus doorzet, want dan kunnen we nog wat", zo besluit Jansen.